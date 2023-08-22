Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, çalışmalarıyla göz dolduruyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Karagöl mahallesinde bir kütük duvarlı çocuk oyun parkının yapımına başlandığını ifade ederek, şehrin yol, kaldırım, alt yapı, park ve bahçelerde de çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Yapılan çalışmalarla vatandaşlardan olumlu tepkiler alındığını belirten Başkan Demir, Ardahan'ı geleceğe taşımak ve güzelleştirmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'da çalışmalarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Karagöl mahallesinde bir kütük duvarlı çocuk oyun parkının yapımına başlandığını ifade ederek, şehrin yol, kaldırım, alt yapı, park ve bahçelerde de çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başkan Demir, "Yapılan çalışmalarla vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Umudun şehri Ardahan'a daha fazlasını yapmak istiyoruz. Her gün Ardahan biraz daha gelişiyor ve güzelleşiyor. Biz Ardahan'ı geleceğe taşıyor ve inşa ediyoruz. Hep birlikte etmeğe de devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN