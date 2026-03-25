Ardahan'da kar nedeniyle 3,5 aydır kapalı olan yol açılıyor

Ardahan-Ardanuç kara yolu, 3,5 aydır süren kapalı kalma durumunun ardından karla mücadele çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerce ulaşıma açılıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisindeki 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığında çalışma yürüten ekipler, 7 Aralık 2025'te kapanan yolu 5 gün içinde ulaşıma açmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
