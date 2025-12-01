Ardahan'a Mevsimin İlk Karı Düştü

ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi.

Kentte, gün içinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Havanın kararmasıyla birlikte lapa lapa yağmaya başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kent sakinleri ilk karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı. Yoğun kar nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle TIR'ların kaydığı bölgede yol bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak izin verilmiyor.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,