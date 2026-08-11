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Futbolcu Atakan Akkaynak trafik kazasında yaralandı

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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK'nın futbolcusu Atakan Akkaynak, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada yaralandı. Karaciğerine kemik batması ve kırıklar tespit edilen Akkaynak, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'li futbolcu Atakan Akkaynak, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

S. K. idaresindeki 34 PJ 5272 plakalı minibüs, Karasapaca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen H.S'nin (53) kullandığı 91 AR 983 İran plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan ve yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak (27), sağlık ekiplerince ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaciğerine kemik batması, ayak ve omuz kısmında kırıklar bulunan Akkaynak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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