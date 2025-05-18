Arazideki Anlaşmazlık Kanlı Bitti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

BARTIN'da arazi paylaşımı anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada, eniştesi Abdullah Demirci (55), kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci'yi (35) av tüfeği ile vurarak öldüren Mehmet Demirci (65) tutuklandı. Hayatını kaybeden çift ile oğulları ise toprağa verildi.

Olay, dün Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirci ve eniştesi Abdullah Demirci arasında tartışma çıktı. Arazinin yanındaki yolda yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile aynı zamanda akrabası olan Abdullah Demirci ile kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci'ye ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin oğulları Erhan Demirci ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Demirci ailesinin cenazeleri, Demirci Ahmetler Mahallesi'ne getirildi. Aynı köyde bulunan Mehmet Demirci'nin evinin önünde jandarma komando ekipleri güvenlik önlemi aldı. Evin önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı. Aile üyeleri cenaze araçlarına taşındığı sırada tabutlara sarılarak ağladı. Köy camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Abdullah ve Havva Demirci çifti ile oğulları Erhan Demirci, yan yana toprağa verildi.

Abdullah Demirci'nin Kozcağız beldesinde, oto sanayi sitesinde demirci ustası olarak çalıştığı, 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Oğlu Erhan Demirci'nin ise özel maden ocağında çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Bu arada tarafların, köyde bulunan müşterek bir arazi nedeniyle tarafların önceki yıllarda mahkemelik oldukları bildirildi.

Mehmet Demirci jandarmadaki ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.