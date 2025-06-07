Arazi Kavgasında Kardeşini Öldüren Eski Muhtar Tutuklandı

Arazi Kavgasında Kardeşini Öldüren Eski Muhtar Tutuklandı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkan eski köy muhtarı C.A, kardeşini öldürüp diğer iki kişiyi yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.A'nın Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde dün meydana gelen olayda eski muhtar C.A'nın evinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

C.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan kardeşi O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeşi A.A. ayağından, oğlu E.A ise kalçasından yaralanmıştı.

Olayın ardından jandarma ekipleri C.A'yı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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