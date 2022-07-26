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Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler ile diğer aileden Yılmaz Ceran, toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler ile diğer aileden Yılmaz Ceran, toprağa verildi.

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı.

Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler sabah saatlerinde Yılmaz Ceran ise öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ağır yaralanan Murat Ceran'ın sevk edildiği Ankara'daki hastanede tedavisine devam ettiği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

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