Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 40 yaşındaki Firdevs K. 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde amcasının kızları HAtice K. ve Sevim K. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken gözaltına alınan 2 kuzen serbest bırakıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Kabaklar Mahallesi'nde ikamet eden Firdevs K. (40) dün saat 16.00 sıralarında dehşeti yaşadı. Firdevs K. ile amcasının kızları Hatice K. (40) ve Sevim K. (60) arasında, tarlalarının yakınındaki hazine arazisini kimin ekeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Hatice K. ve Sevim K., kuzenleri Firdevs K.'yi oğlu Miran'ın gözü önünde tokat atıp, yumruklayarak darbetti. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Firdevs K.'nin darp edilmesi ve o anlara tanık olan oğlunun ağlaması yer aldı. Görüntülerde, ayrıca çevredekilerin kavga edenlerin yanına elinde sopayla gelen başka bir kadına engel olduğu da görüldü.

İFADELERİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Görüntülerden yola çıkan jandarma Firdev K.'yi darbettikleri belirlenen Hatice K. ve Sevim K.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

