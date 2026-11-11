Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Araştırmaya göre Almanya'da Müslüman düşmanı söylemlere destek yüzde 34,1'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Leipzig Üniversitesi'nin 2026 Otoriterlik Araştırması'na göre Almanya'da Müslüman düşmanı söylemlere destek yüzde 34,1'e çıktı. Bu oran 2024'te yüzde 33,2, 2002'de yüzde 26,5'ti; doğu eyaletlerinde ise 2026'da yüzde 41,6 olarak ölçüldü.

Almanya'da yapılan bir araştırmada, ülkede "Müslüman düşmanı" söylemlere verilen desteğin arttığı ortaya konuldu.

Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan "2026 Leipzig Otoriterlik Araştırması - Otoriterliğin Durdurulamaz Yükselişi" başlıklı araştırmaya ilişkin Berlin'de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Prof. Dr. Oliver Decker ve Dr. Ayline Heller, araştırmanın detaylarını paylaştı.

Almanya'da 16 Mart-3 Haziran 2026 tarihlerinde 2 bin 507 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 34,1'i "Müslüman düşmanı" söylemlere destek verdi. Bu oran 2002'de yüzde 26,5, 2024'te de yüzde 33,2 olarak açıklanmıştı.

Ülkenin doğu eyaletlerinde bu oran 2024'e göre 3,4 puan artarak 2026'da yüzde 41,6'ya yükseldi.

Batı eyaletlerinde ise 2024'te "Müslüman düşmanı" söylemleri destekleyenlerin oranı yüzde 32 olurken, bu oran 2026'da yüzde 32,2'ye çıktı.

Almanya genelinde yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı 2026'da yüzde 19,9 olurken, bu oran batı eyaletlerinde yüzde 18, doğu eyaletlerinde yüzde 27,7 olarak ölçüldü.

2024'te yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı ülke genelinde yüzde 21,8 olarak kaydedilmişti.

Araştırmada yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı erkeklerde yüzde 20,9, kadınlarda ise yüzde 19,1 çıktı.

Yabancı düşmanı söylemlere destek verenlerin oranı en fazla yüzde 45,5 ile sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmenlerinde görülürken, bu oran Hür Demokrat Parti (FDP) seçmenlerinde yüzde 19,5 oldu.

Hükümette yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçmenlerinin yüzde 17'sinin ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) seçmenlerinin yüzde 14,2'sinin yabancı düşmanı söylemlere destek vermesi dikkati çekti.

Araştırmada "bütünlüklü sağcı dünya görüşüne sahip olanlar" olarak nitelenen ve sağcı düşüncenin farklı unsurlarının çoğunu destekleyenlerin oranı ise arttı.

Almanya genelinde "bütünlüklü sağcı dünya görüşüne sahip olanların" oranı 2024'e göre 2026'da 2,4 puan artarak yüzde 6,9'a yükseldi. Doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 8,5 olurken, batı eyaletlerinde yüzde 6,5 çıktı.

Almanya'daki demokrasiye yönelik memnuniyetsizlik arttı

Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 33,3'ü ülkede demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu belirtti.

Bu oran 2022'de yüzde 57,7, 2024'te yüzde 42,3 çıkmıştı.

Batı eyaletlerinde Almanya'da demokrasinin işleyişinden memnun olanların oranı 2026'da yüzde 36, doğu eyaletlerinde yüzde 22,8 oldu.

Genel olarak "demokrasi düşüncesine destek verenlerin" oranı da ülke genelinde yüzde 89,3'e geriledi ve ilk kez yüzde 90'ın altına düştü.

Doğu eyaletlerinde demokrasi fikrine destek verenlerin oranı yüzde 85,7 olurken, batı eyaletlerinde yüzde 90,2 olarak kaydedildi.

Diğer taraftan, diktatörlüğü onaylayan söylemlere destek arttı.

"Aşırı sağcı otoriter bir diktatörlüğü destekleyenlerin" oranı 2024'e göre 1,8 puan artarak 2026'da yüzde 4,2'ye yükseldi??????. Bu oran doğu eyaletlerinde yüzde 6 olurken batı eyaletlerinde yüzde 3,8 ölçüldü.

Araştırmaya katılanlar arasında "Ulusal çıkarlar gereği belirli koşullarda diktatörlük daha iyi bir yönetim biçimidir" söylemine kısmen veya tamamen destek verenlerin oranı yüzde 22,6 oldu.

Kaynak: AA
Bakan Fidan'ın 'Beni hatırladınız mı?' diyen genç kıza cevabı bomba11

Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Gelen habere sevinen de var üzülen de!

Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım

Şoray kardeşler küs mü? Nazan Şoray iddialara son noktayı koydu
Yapıcıoğlu'ndan COP31'de 'vahşi kapitalizm' çıkışı! 'Suçu ineklere atmak kurnazlıktır'

HÜDA PAR liderinden "vahşi kapitalizm" çıkışı! "Kurnazlığı" ifşa etti
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Kaymakama saldıran köpek barınaktan kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, köpek ısırdı

Kaymakama saldıran köpek kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, o ısırdı
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı