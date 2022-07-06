Araştırmacılar Dünyanın En Geniş Göktaşı Saçılmış Alanının Oluşumunu Tespit Ediyor

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Altay'da dünyanın en geniş göktaşı saçılmış alanını belirlemek için büyük demir göktaşlarını inceledi. Çin, Altay'da peş peşe 28 ton, 23 ton, 18 ton, 5 ton ve 0,43 ton ağırlığında demir göktaşları keşfetti. Altay'daki devasa göktaşları, yaklaşık 430 kilometrelik alanı kapsayan, bilinen en geniş göktaşı saçılmış alanda bulundu. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi'nden araştırmacılar, göktaşlarının kaya mineralojisi, jeokimya ve sayısal simülasyon yöntemleriyle nasıl oluştuğuna dair açıklama getirmek amacıyla Sun Yat-sen Üniversitesi, Makao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nden meslektaşlarıyla işbirliği yaptı. Sayısal modellemeler, 280 ila 3.440 ton ağırlığındaki bir asteroidin yaklaşık 6,5 ila 7,3 derecelik dar bir giriş açısıyla, saniyede 12 ila 15 kilometre hızla Dünya atmosferine girdiğini gösteriyor. Science Advances dergisinde kısa süre önce yayımlanan bir araştırma makalesine göre taşın sıçrama benzeri süreci, son derece uzun mesafeli düşüşü sırasında enerjinin dağılmasına neden olabilecek asteroid yörüngesinin oluşumunu açıklıyor. Araştırma, Dünya atmosferine giren dünyaya yakın asteroidlerin dinamik bir modelini oluşturdu.

Xinhua / Güncel