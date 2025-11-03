Haberler

Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda

Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda
Güncelleme:
Çinli bilim insanları, erkeklerin koroner kalp hastalığı riskini azaltması için kadınlara göre iki kat daha fazla egzersiz yapması gerektiğini ortaya koydu.

  • Erkeklerin koroner kalp hastalığı riskini azaltmak için haftada yaklaşık dokuz saat orta-yüksek tempo egzersiz yapması gerekiyor.
  • Kadınların koroner kalp hastalığı riskini azaltmak için haftada yaklaşık dört saat orta-yüksek tempo egzersiz yapması gerekiyor.
  • Kalp rahatsızlığı olan kadınların ölüm riskini düşürmek için haftada 51 dakika, erkeklerin ise 85 dakika egzersiz yapması gerekiyor.

Çinli bilim insanları, erkeklerin koroner kalp hastalığı riskini azaltmak için kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla egzersiz yapması gerektiğini ortaya koydu.

Çinli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, egzersiz sıklığı ile kalp hastalığına yakalanma olasılığının cinsiyet ile ilişkisi incelendi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

İngiltere'den 37 ila 73 yaşlarındaki yaklaşık 85 bin katılımcının yer aldığı araştırmada katılımcıların bileklerine vücut hareketlerini ve aktivite seviyelerini ölçmek için bir hafta boyunca ivmeölçer takıldı.

"ERKEKLER KADINLARIN İKİ KATI EGZERSİZ YAPMALI"

Yaklaşık 8 yıl boyunca incelenen veriler doğrultusunda erkeklerin, koroner kalp hastalığı riskini azaltması için kadınlara kıyasla yaklaşık haftada iki kat daha fazla orta ila yüksek tempoda fiziksel aktivite yapması gerektiği belirlendi.

Haftada yaklaşık dört saat orta-yüksek tempo egzersiz yapan kadınların koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin erkeklere göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük olduğu tespit edilirken, erkeklerin ise haftada yaklaşık dokuz saat tempolu fiziksel aktivite yapması gerektiği ortaya konuldu.

Kalp rahatsızlığı ile mücadele eden kadınların ölüm riskini düşürmek için haftada yaklaşık 51 dakika egzersiz yapması gerektiği belirlenen araştırmada, bu oranın erkekler için haftada 85 dakika olduğu belirtildi. Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Haber Yorumları

