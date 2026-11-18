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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında katıldığı üç farklı oturumda, Muğla'nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

Antalya'da düzenlenen COP31'de farklı kurum ve kuruluşların organizasyonlarında konuşan Aras, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne dikkati çekti.

Başkan Aras, İLBANK tarafından düzenlenen "Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler" panelinde turizm kentlerinin altyapı ve finansman ihtiyaçlarını, Akdeniz Pavilyonu'nda deniz ekosistemlerinin korunmasını, UCLG Pavilyonu'nda ise gençlerin iklim politikalarına katılımını değerlendirdi.

Aras, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle yürütülen 63 milyon avroluk MUSKİ Kayıp ve Kaçakların Önlenmesi Projesi kapsamında Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz hattındaki su altyapısının yenileneceğini bildirdi.

Yaklaşık 50 milyon avroluk Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile Milas ve Bodrum'a yılda yaklaşık 20 milyon metreküp ilave su sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Aras, 50 yerel yönetim ile bölgesel ve uluslararası kuruluşun imzaladığı Muğla Deklarasyonu'nun ortak mücadele açısından önemli bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.

Deniz çayırlarının korunması amacıyla Bodrum Yarımadası çevresindeki yaklaşık 250 kilometrelik kıyı şeridinde haritalama çalışmaları yürütüldüğünü belirten Aras, bu çalışmaların 2027 ve 2028 yıllarında Muğla kıyılarının tamamına yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Aras, 5 ilçenin kıyısında kurulan yapay zeka destekli 15 Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile deniz kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ve önümüzdeki 12 ay içinde uluslararası kuruluşlarla pilot proje geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Muğla'nın 2050 yılında karbon nötr bir kent olma hedefinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve uluslararası kent ağları aracılığıyla gençlerin ortak projeler geliştirmesini desteklediklerini bildiren Aras, "Gençler, politikalarımızın yalnızca yararlanıcıları olmamalı, bu politikaların şekillendirilmesinde aktif ortaklarımız olmalıdır. Gençler olmadan gençler için iklim çözümleri üretemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA