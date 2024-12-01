Arap Ligi'nden Suriye'ye Destek Mesajı

(ANKARA) - Arap Ligi'den yapılan açıklamada, Suriye topraklarının birliğine ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği belirtilerek, Arap Ligi bloğunun kararları temelinde tüm üyelerinin Suriye'ye ilişkin pozisyonlarına her düzeyde bağlı olduğu ifade edildi.

Arap Ligi Genel Sekreter sözcüsü Ahmed Ebul Geyt'in "Suriye'nin tanık olduğu sürekli gelişmelerden ve bunların siviller üzerindeki etkilerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini" söyledi.

Ebul Geyt, bu olayların çeşitli başka olaylara sebep olabileceğini, bunlardan birinin de terörist grupların faaliyetlerini sürdürmek için istismar edebilecekleri olası bir kaos olduğunu ifade etti. Ebul Geyt, Arap Ligi bloğunun kararları temelinde tüm üyelerinin Suriye'ye ilişkin pozisyonlarına her düzeyde bağlı olduğunu da belirtti.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Mart 2011'de dostlarının desteklediği teröristlere karşı başlattığı ve ülkeyi o tarihten bu yana yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne ve 23 milyon insanın da yerinden edilmesine neden olan bir iç savaşa sürükleyen baskıların ardından iptal edilmişti.

Şam'la ilişkiler, geçen yıl Mayıs ayında, Arap Ligi'nin Suriye krizini çözmek için "Arapların öncülüğünde bir siyasi yol" bulmayı umması ve Arap Ligi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Suriye'nin üyeliğini yeniden başlatma konusunda anlaşmasıyla normalleşti.