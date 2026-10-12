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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt'a atılan Husi füzesini engelledi

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Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt vilayetini balistik füzeyle hedef aldığını, füzenin savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada füzenin Hamis Muşayt semalarında tespit edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt vilayetine Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt vilayetini balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan füzeyi Hamis Muşayt semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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