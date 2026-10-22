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Arap Koalisyonu, Riyad'a yönelik 1 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik 1 İHA'nın engellenerek düşürüldüğünü duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada İHA'nın Riyad bölgesine doğru uçurulduğunu ve düşürüldüğünü belirtti.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 1 insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'a yönelik saldırı amacıyla uçurulan İHA'nın engellendiğini kaydetti.

Maliki, "Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine doğru uçurulan bir İHA düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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