Arap Koalisyonu: Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki geminin takip cihazlarını kapattığını ve Hadramevt'te dağıtılmak üzere silah taşıdığını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığının, BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında belirtilen hususlara ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Maliki, 2 geminin, Yemen hükümetinden veya koalisyon yönetiminden giriş izni almadan ve bu tür durumlar için geçerli olan prosedürleri ihlal ederek Yemen'in doğusundaki Hadramevt Valiliği'ne bağlı Mukalla Limanı'na girdiğini ve Yemen kara sularına girmeden önce takip ve kimlik belirleme cihazlarını kapattığını ifade etti.

Sözcü Maliki, 2 geminin limana girişi sırasında limanın kapatıldığını ve tüm yerel işçiler ve çalışanların tahliye edildiğini, söz konusu gemilerin varışından sonra çok sayıda silah ve mühimmat yüklü konteynerin yanı sıra 80'den fazla araç taşıdıklarının anlaşıldığını kaydetti.

Varış ve boşaltma sürecinin belgelenmesinin ardından bu yardımın çatışma bölgelerine ulaşmasını önlemek amacıyla Mukalla Limanı'ndan ayrılmasının engellendiği konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) üst düzey yetkililere bilgi verildiğini aktaran Maliki, buna rağmen BAE'nin, Suudi Arabistan'ı bilgilendirmeden, araçları ve konteynerleri, çatışmaya katılan güçlerin yanı sıra en fazla 10 BAE personelinin konuşlandığı Er-Reyyan Üssü'ne taşıdığını belirtti.

BAE'ye, çatışmayı körüklemeyi amaçlayan bu tırmandırıcı uygulamaların kabul edilemez olduğu ve geri alınması gerektiği bildirilerek araçların limana geri gönderildiğini ve silah konteynerlerinin Reyyan Üssü'nde bırakıldığını dile getiren Maliki, bu süre zarfında koalisyon güçleri komutanlığının bu araçların ve silahların Hadramevt vadisi ve çölündeki çeşitli yerlere nakledilip dağıtılacağına dair teyit edilmiş bilgi aldığına işaret etti.

Maliki, dün sabah, can kayıplarını veya kamu malına zarar gelmesini önlemek amacıyla koalisyon komutanlığının limandaki can ve tesis güvenliğini sağlayacak şekilde sınırlı bir askeri operasyon yaptığını ve geri kalan konteynerlerin şu an itibariyle Reyyan Üssü'nde olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Aden merkezli meşru Yemen hükümeti 30 Aralık'ta, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.