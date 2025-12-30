Haberler

Arap Koalisyonu: Yemen'deki Mukalla Limanı'nda bazı silahları ve savaş araçlarını hedef aldık

Güncelleme:
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Mukalla Limanı'nda ayrılıkçı GGK'ya ait silah ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon düzenledi. Operasyon, Yemen Başkanlık Konseyi'nin sivillerin korunması için talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Maliki, "Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'in Mukalla Limanı'nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, söz konusu operasyonun Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Hadramevt ve Mehre illerinde sivillerin korunması için koalisyon güçlerinden gerekli tüm askeri tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliki, iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'ndan resmi izin alınmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğini kaydetti.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush - Güncel
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

