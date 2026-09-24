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Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı 6 balistik füzeyi engelledi

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Suudi Sivil Savunması, Mekke, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk için acil durum uyarısı yayımladı; ardından tehlikenin sona erdiğini duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin fırlattığı 6 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Husiler'in fırlattığı 6 füze engellendi

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Taif ve Yenbu'yu hedef alan saldırıların da hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirten Maliki, Husilerin saldırılarına kararlı bir şekilde karşı koyacaklarını ifade etti.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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