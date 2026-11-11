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Arap Gazeteciler Genel Birliği İsrail'in Kuneytra'da 4 gazeteciye ateş açmasını kınadı

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Arap Gazeteciler Genel Birliği, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalında 4 Suriyeli gazeteciyi taşıyan araca ateş açmasını kınadı. Birlik, gazetecilerin yaralanmadığını ve olayın uluslararası insancıl hukuk kurallarının yeni ve açık ihlali olduğunu belirtti.

Arap Gazeteciler Genel Birliği, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında bir medya ekibine ateş açmasını kınayarak, bunun "saha çalışmaları sırasında gazetecilerin korunmasını güvence altına alan uluslararası insancıl hukuk kurallarının yeni ve açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Suriyeli gazetecinin, 9 Kasım'da görevlerini yerine getirirken hedef alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, iki askeri araçtan oluşan İsrail devriyesinin, Kuneytra kırsalındaki Bir Acem ve Bireyka köylerinin batısında görevden dönen gazetecileri taşıyan araca ateş açtığı ifade edildi.

Gazetecilerin, araçtan inmeden ve devriyeye yaklaşmadan İsrail güçlerinin ilerleyişini birkaç saniye görüntülemek için durdukları sırada ateş açıldığı kaydedildi.

Gazetecilerin ekibinde, Kuneytra Medya Müdürlüğünden Hüseyin Meşiel, Suriye Haber Ajansı (SANA) muhabiri Eymen el-Muhammed ve aynı müdürlükten kameramanlar Heysem Zahir ile Sened Hamed'in yer aldığı aktarıldı.

Gazeteciler arasında yaralanma olmadığı bilgisi verildi.

Gazeteciler Birliği, İsrail ordusunun bir medya ekibine ateş açmasını kınayarak, bunun "saha çalışmaları sırasında gazetecilerin korunmasını güvence altına alan uluslararası insancıl hukuk kurallarının yeni ve açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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