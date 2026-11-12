Arap Birliği, Taiz'e yardımı engelleyen Husilere kısıtlamaları kaldırma çağrısı yaptı

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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetine hayati öneme sahip malzemelerin ulaştırılmasının İran destekli Husiler tarafından engellenmeye devam etmesinin insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Arap Birliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Fehmi, Husilerin Taiz'e yardım ve malzeme ulaştırılmasına yönelik uyguladığı kısıtlamaların derhal kaldırılmasını istedi.

Taiz'deki sağlık koşullarının kötüleşmesinden "derin endişe" duyduğunu belirten Fehmi, hastanelerde ciddi yakıt, oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle prematüre ve yeni doğan bebekler için kuvözlerin çalıştırılması dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Fehmi, yardımların ulaştırılmasının engellenmeye devam edilmesinin "çocukların ve hastaların hayatını doğrudan tehlikeye attığını" vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri, sivillerin sağlık hizmetlerinden ve insani yardımlardan mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Fehmi, "Hayat kurtarmak ertelenemez, herhangi bir siyasi ya da askeri hesaba tabi tutulamaz." ifadesini kullandı.

Hastaların ve sağlık ekiplerinin güvenli geçişinin sağlanmasını isteyen Fehmi, kısıtlamaların sürmesinden kaynaklanan insani sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu.

Fehmi, ihlallerin soruşturulması ve insani yardımların ulaştırılmasını engellediği, sivillere korku saldığı veya hayatlarını tehlikeye attığı tespit edilen kişilerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İnsani yardım kuruluşlarına ve ilgili taraflara acilen harekete geçme çağrısında bulunan Fehmi, sağlık hizmetlerinin durmaması için hastanelerin yakıt, oksijen ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu malzemelerin güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını istedi.

BM: Taiz'e hayati yardım ulaştırılması engelleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) dün yapılan açıklamada, hayati öneme sahip ikmal yollarının kesilmesi ve temel hizmetler üzerindeki baskının artması nedeniyle Taiz kentindeki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulunulmuştu.

Açıklamada, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerden kente ulaşan yolların çatışmalar nedeniyle halen kesik veya kapalı olduğu, bu durumun hayat kurtarıcı insani yardımların ve ticari ürünlerin ulaştırılmasını engellediği belirtilmişti.

Ağustos ayının başından bu yana Yemen genelinde yaklaşık 330 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiği kaydedilmişti.

Yemen'de yerinden edilenlerin yüzde 40'ının Taiz'de bulunduğu, bu kişilerin sayısının yaklaşık 140 bin olduğu ifade edilmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Kaynak: AA