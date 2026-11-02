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Arap Birliği, Ramla Cezaevi'ndeki işkence iddiaları için soruşturma istedi

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Arap Birliği, Ramla Cezaevi'ndeki işkence iddiaları için soruşturma istedi
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Arap Birliği, İsrail'in Ramla Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara kötü muamele iddiaları için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Birlik, cezaevine sınırsız erişim ve yaralı tutuklulara tıbbi bakım sağlanmasını, hasta ve yaralı mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

KAHİRE, 2 Kasım (Xinhua) -- Arap Birliği, İsrail'in Ramla Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve sistematik kötü muamele iddiaları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nden pazar günü yapılan açıklamada, cezaevinin bölümlerinden biri olan Rakevet'teki çok sayıda tutuklunun, sık sık maruz kaldıkları baskı ve kötü muamele nedeniyle yaralandığı ve vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ve bağımsız denetim kuruluşlarına yapılan çağrıda cezaevine sınırsız erişim hakkı verilmesi, yaralı tutuklulara tıbbi bakım sağlanması ve hasta ve yaralı mahkumların derhal serbest bırakılması talep edildi.

Kötü muamele iddialarının, uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkat çeken Arap Birliği, söz konusu "insanlığa karşı suçlardan" hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

Birlik, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler ajanslarına, Filistinli tutukluları korumak ve iddiaların cezasız kalmasını engellemek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistinli Tutuklular Medya Ofisi salı günü yayımladığı raporda, Rakevet'te tutulan Gazzeli mahkumların sık sık saldırıya uğradığını belirterek, mahkumların coplarla dövüldüğünü, göz yaşartıcı gaz ve biber gazına maruz bırakıldığını, üzerlerine plastik mermi ve ses bombaları atıldığını kaydetti.

Ofisin 24 Ekim tarihli raporuna göre, Ekim 2026 itibarıyla İsrail'deki cezaevlerinde 9.350-9.400 Filistinli mahkum ve tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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