Arap Birliği, Sudan'a barış getirmeyi amaçlayan girişime olumlu yaklaşılması çağrısı yaptı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan Başbakanı Kamil İdris'in ülkeye barış getirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu girişime "olumlu şekilde yaklaşılması" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan Başbakanı İdris'in BMGK'de yaptığı konuşmada sunduğu girişimin son derece önemli siyasi, insani ve güvenlik mesajları taşıdığını, daha fazla gelişme için ciddi ve uygulanabilir bir çerçeve olduğunu belirtti.

Bu girişime olumlu şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, zira girişimin kapsamlı bir çözümün ve Sudan'daki silahlı çatışmayı sona erdirmeyi, güvenliği ve istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan çabaların kilit bir bileşeni olduğunu, böylece ülkenin ulusal birliğine yönelik herhangi bir tehdidi veya toplumsal dokusunun parçalanmasını önleyeceğini aktardı.

Ebu Gayt, Arap Birliği'nin "geçiş dönemi adaleti, tazminat, ulusal uzlaşma ve dışlanmama ilkelerine dayalı olarak, sürdürülebilir barış şansını artırmak, toplum ve devlet birliğini korumak ve şiddetin yeniden üretilmesini veya bölünmeye ya da parçalanmaya doğru kaymayı önlemek amacıyla, güven artırıcı tedbirler girişiminde yer alan siyasi, güvenlik, ekonomik ve sosyal önerilerle ilgilenmenin önemini vurguladığını" ifade etti.

Sudan Başbakanı İdris, 22 Aralık Pazartesi akşamı BMGK'da yaptığı konuşmada, kapsamlı bir ateşkes ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) silahsızlandırılması yoluyla Sudan'a barış getirmeyi amaçlayan bir girişim sunmuştu.

İdris, söz konusu girişimin Sudanlılar arası diyaloğu öngördüğünü, uzlaşma ve topluma entegrasyona dayandığını ve bölgesel ve uluslararası denetim altında kapsamlı bir ateşkesi, Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrol ettikleri tüm bölgelerden çekilmesini ve savaşçılarının belirli kamplarda toplanmasını içerdiğini söylemişti.

Başbakan İdris, bu girişimin aynı zamanda "yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine ve mültecilerin vatanlarına dönüşünü kolaylaştırmayı ve üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası gözetim altında HDK milislerinin silahsızlandırılmasını" da içerdiğini dile getirmişti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.