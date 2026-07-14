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Arap Birliği Genel Sekreteri: Arap Devletlerinin Egemenliği Kırmızı Çizgimizdir

Arap Birliği Genel Sekreteri: Arap Devletlerinin Egemenliği Kırmızı Çizgimizdir
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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Arap devletlerinin egemenliğinin taviz verilmez bir kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Sudan, Suriye, Yemen, Libya ve Somali'deki krizlerin diyalogla çözülebileceğini vurguladı.

KAHİRE, 14 Temmuz (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Arap devletlerinin egemenliğinin, taviz verilmemesi gereken bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

1 Temmuz'da göreve başlayan Fehmi, ilk basın toplantısını pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenledi.

Arap dünyasının ulusal güvenliğinin, ortak tutum gerektiren bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Fehmi, "Herhangi bir Arap devletinin güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm Arap dünyasının güvenliğine yönelik bir saldırıdır" dedi.

Bölgesel gerilimlere de değinen Fehmi, Sudan, Suriye, Yemen, Libya ve Somali'deki krizlerin ancak diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Fehmi, Arap Birliği'nin söz konusu ülkelerde güvenliğin ve istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları desteklemeye kararlı olduklarını yineledi. Genel Sekreter, bu kapsamda toprak bütünlüğünün korunmasına, çatışmaların sona erdirilmesine, insani yardımların artırılmasına ve yerinden edilmiş kişiler ile mültecilerin güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmesine odaklanacaklarını vurguladı.

Filistin meselesinin, Arap Birliği'nin önceliklerinin başında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Fehmi, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, işgali sona erdirmek ve "sivil halka karşı işlenen suçların" faillerinden hesap sormak için çalışmaya devam edeceklerini taahhüt etti.

Kaynak: Xinhua
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