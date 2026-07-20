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Arap Birliği: ABD ve İran, Gerilimi Düşürerek Müzakerelere Dönmeli

Arap Birliği: ABD ve İran, Gerilimi Düşürerek Müzakerelere Dönmeli
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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, ABD ile İran arasındaki gerilimin bölgede yeni bir şiddet döngüsüne yol açabileceği uyarısında bulunarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

KAHİRE, 20 Temmuz (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, bölgede devam eden gerilimin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, yeni bir şiddet döngüsünden kaçınmak üzere çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Fehmi pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesinin, tüm taraflara daha fazla kayıp getirmekten başka işe yaramayacağını belirterek, taraflara gerilimi düşürmek için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Fehmi, durumun kontrolden çıkabileceği, karşılıklı yıkıma yol açabileceği ve hem bölgede hem de daha geniş bir coğrafyada ekonomik koşulları kötüleştirebileceği uyarısında da bulundu.

İran'ın birden fazla Arap ülkesine yönelik saldırılarına karşı çıktıklarını ve bu saldırıları kınadıklarını belirten Fehmi, süren savaşın ve artan gerilimin bedelini, savaşa karşı olduklarını daha önce de ifade eden Arap ülkelerinin ödememesi gerektiğini kaydetti.

Sükunetin yeniden sağlanması ve İran ile ABD'nin imzaladıkları mutabakat zaptındaki karşılıklı taahhütlerine uyması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Fehmi, bu kapsamda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve boğazın bir baskı aracı veya "ekonomik zorlama" unsuru olarak kullanılmasından kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda tüm tarafların itidalle ve sonuçları hesap ederek hareket etmesinin zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Fehmi, müzakereler ve diyaloğa geri dönmenin, çözüm bekleyen sorunların ele alınmasında izlenmesi gereken tek yol olduğunu vurguladı.

ABD ve İran'ın haziran ayında imzaladığı mutabakat zaptı, iki tarafın nihai bir anlaşmaya varmak üzere 60 gün boyunca müzakereler yürütmesini öngörüyor.

Ancak tarafların Ortadoğu genelinde düzenlediği karşılıklı saldırılar nedeniyle bölgedeki gerilim son dönemde yeniden yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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