Arap Birliği, KİK, Suudi Arabistan ve Mısır, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskını en güçlü şekilde kınanarak, bunun uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu baskının dünya Müslümanlarının duygularını provoke eden kabul edilemez bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu tutumunun işgal altındaki Kudüs'te hukuk dışı bir durumu dayatma girişimi olduğu kaydedildi.

Ayrıca Kudüs'ün ve bu şehirdeki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen her türlü adımı geçersiz kabul eden uluslararası kararları açıkça ihlal ettiği aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskının "tehlikeli bir provokasyon" olduğunu ifade ederek, kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ben Gvir'in bu hareketinin Aksa'nın kutsiyetine bir saldırı olduğuna dikkati çeken Budeyvi, bu ihlallerin bir an evvel durdurulması gerektiğini vurguladı.

Budeyvi, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskını sert bir dille kınandı.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürmesinin, Müslümanların kutsal mekanlarının saygınlığını çiğnemesinin ve dünya genelinde Müslümanları kışkırtıcı adımlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Uluslararası toplumdan İsrail'in, Filistinlilere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik bu ihlalleri karşısında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskını sert bir şekilde kınanarak, bunun kabul edilemez bir provokasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımının Doğu Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü ve uluslararası hukuku ihlal olduğu ifade edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 39 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almış, ancak Mescid-i Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.