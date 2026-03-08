Arap Birliği dışişleri bakanları, olağanüstü toplantıda İran'ın misilleme saldırılarını ele aldı

Arap Birliği dışişleri bakanları, İran'ın Arap ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını ele aldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, dışişleri bakanları düzeyinde telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Arap ülkelerine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerinin altını çizen Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Araplar tek ses olarak konuşuyor ve herhangi bir Arap ülkesini hedef alan her türlü saldırıyı kınama ve reddetme konusunda birlik içindeler. Araplar, herhangi bir Arap ülkesinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve hava sahasına yönelik saldırıları reddediyor."

İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının hiçbir gerekçesinin kabul edilemeyeceğine işaret eden Ebu Gayt, "Arap ülkeleri, mevcut savaşta taraf olmadıkları gibi bu savaşın çıkmasını da istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, İran'ın politikalarını gözden geçirmesi ve Arap ülkelerine saldırmakla yaptığı stratejik hatayı düzeltmesi çağrısında bulundu.

Mısır: Körfez ülkelerine yönelik İran saldırılarını reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, toplantıdaki konuşmasında, "İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını reddediyoruz. İran'ın saldırılarına karşı Körfez ülkeleri, Ürdün ve Irak'la dayanışma içindeyiz." dedi.

Gerekçeleri ne olursa olsun İran'ın söz konusu ülkelere yönelik saldırılarını reddettiklerini dile getiren Abdulati, bölgenin daha fazla gerilime ve kaosa doğru kayabileceği uyarısında bulunarak, bölgedeki askeri gerilimi düşürmek için diyaloğa ve diplomatik yola öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Umman'dan "bölgenin tehlikeli bir dönüm noktasında olduğu" uyarısı

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, toplantıda ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılar gölgesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgenin tehlikeli bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Busaidi, askeri saldırılarla gerilimin arttığına dikkati çekerek, "diyalog ve barış dilinin yerine güç" düşüncesinin hakim olduğuna vurgu yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşı "hukuk dışı" olarak nitelendiren Busaidi, İran'a yönelik saldırıların bölgenin istikrar ve barışını tehdit eden siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarına yol açtığını ifade etti.

"İran'ın komşularına misilleme saldırıları düzenlemesi de son derece üzücü ve kabul edilemez." diyen Busaidi, tüm taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yaptı."

Busaidi, bu çatışma sürecinin kökten çözümü için diplomatik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Kuveyt'ten "bölgesel güvenlik ve barışı korumak için kararlı bir duruş" çağrısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 Şubat'tan beri İran'ın Kuveyt'e yönelik 234 füze ve 422 insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Bu saldırılar sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu kayıplar verdiklerini aktaran Sabah, İran saldırılarında Kuveyt Uluslararası Havalimanı, yakıt depoları ve Kamu Sosyal Güvenlik Kurumunun ana binası gibi sivil ve hayati öneme sahip tesis ve altyapıların hedef alındığını hatırlattı.

İran'ın çatışmalara taraf olmamış bölge ülkelerine karşı başlattığı saldırıların hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini dile getiren Sabah, söz konusu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarı ile uluslararası barışa yönelik tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini söyledi.

Sabah, Arap ulusal güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğine dayalı bölgesel güvenlik ve barışı korumak için kararlı bir duruş ve ciddi bir adım atılması gerektiğini belirtti.

Bakan Sabah, Kuveyt'in kendini savunma hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici'nin toplantıdaki sözlerine yer verildi.

İran'ın saldırılarıyla Arap ülkelerindeki sivil vatandaşların yanı sıra yabancı diplomatik temsilcilikler ve hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığını hatırlatan Harici, İran'ın söz konusu saldırılarını kınadığını ifade etti.