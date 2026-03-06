İzmir'de 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın gizli bölmede yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "fuhşa teşvik" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun'a muhalefet" gibi suçlardan hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.E'nin (37) saklandığı eve operasyon düzenledi.

Drone destekli operasyonda koçbaşıyla kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaptıkları aramada, N.E'yi yatak odası zeminin altına açılan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

N.E. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.