Muş'ta kasten yaralama suçundan aranan hükümlü yakalandı
Muş'un Hasköy ilçesinde, kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan devriye sırasında durdurulan S.Z.'nin kimlik sorgulamasında arandığı belirlendi ve gözaltına alındı.
Muş'un Hasköy ilçesinde, kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan S.Z'nin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.