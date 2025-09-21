Haberler

Aranan Hükümlü Gebze'de Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "yağma", "basit yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "hırsızlık", "hakaret", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçlarından hakkında aranma kaydı ve 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.K'yi (41) düzenlenen operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
