Arama kurtarma çalışmaları sırasında bina çöktü! Canlı yayında olan muhabirin korkusu yüzüne yansıdı
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10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. TRT ekranlarında Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları canlı yayınlandığı esnada bina çöktü. O anda muhabirin korkusu yüzüne yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor.
Saat 22.15 itibarıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1762'ye yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 5 bin 606 bina yıkılırken, 12 bin 68 kişi de yaralandı.
Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar sırasında ara ara yıkımlar da gerçekleşiyor.
Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Çökme anı TRT canlı yayınına yansırken, muhabirin korkusu yüzüne yansıdı.