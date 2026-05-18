ARNC: Seçim sonrası yeni hükümet sadece kıyafet değişikliği

Arakan Rohingya Ulusal Konseyi (ARNC) Temsilcisi Enver Arakani, ülkede 2021'de yaşanan askeri darbe sonrası 2025 sonunda düzenlenen ilk genel seçimin sonucuna ilişkin, "Yeni bir hükümet sadece kıyafet değiştirmekten ibaret." dedi.

Arakani, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde Darıca'da düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" marjında AA muhabirine, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanların karşılaştığı sorunları anlattı.

Konsey olarak "bölgede mülteci sorunlarını çözebilecek güçlü bir örgüt" hedefiyle yola çıktıklarını belirten Arakani, ARNC olarak Arakanlıları uluslararası alanda temsil etmek ve bu halka ülke içinde önderlik etmek istediklerini söyledi.

Uluslararası seviyede savunuculuk alanında yüksek nitelikli ve deneyimli kişilerin ARNC'de görev aldığına işaret eden Arakani, Konsey olarak Arakan sorununu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıdıklarını ve farklı ülkelerde farkındalık kampanyaları yürüttüklerini dile getirdi.

Myanmar yönetiminin ülke içinde birçok azınlık grubu baskı altında tuttuğuna dikkati çeken Arakani, bu azınlıklar içinde ilk sırada Arakanlıların yer aldığını ifade etti.

Bangladeş, Sri Lanka, Hindistan, Laos dahil komşu birçok ülkenin "resmi ya da gayriresmi şekilde" Arakanlı mültecileri barındırdığını belirten Arakani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Myanmar yönetimi tüm bu etnik gruplara baskı uyguluyor, topraklarını ellerinden alıyor, evlerini yakıyor. Bu insanlar hayatta kalmak için başka bir yere kaçmaları gerekiyor. Diğer komşu ülkelere bakarsanız, mülteci üretmiyorlar. Mülteci üreten Myanmar. Sanki bir fabrika gibi. Myanmar her yıl, her ay, her hafta mülteci üreten bir mülteci üretim fabrikası."

Hedef "belgesiz" Arakanlılar

Arakanlıların "kimlik sorunu" yaşadığına işaret eden Arakani, bu sorunun kaynağının Nepido yönetimi olduğunu ve "kasıtlı olarak" Arakanlılara dayatıldığını söyledi.

Doğum, eğitim, evlilik, arazi ve konut gibi ulusal kimlik evraklarının şart olduğu alanlarda Arakanlılara "mahrumiyet uygulandığını" vurgulayan Arakani, "Devlet dairesine gidip işlemlerinizi halletmeniz gerekiyor ve tüm bu belgeleri topluyorlar. Bir kere o kalın, büyük yığın evrakı, fotoğrafları ve tüm bunları (devlet dairesine) teslim ettikten sonra bunları size asla geri vermiyorlar." diye konuştu.

Myanmar yönetiminin "belgesiz" Arakanlılar oluşturmayı hedeflediğine dikkati çeken Arakani, şunları kaydetti:

"Arakanlılar arasında kasıtlı olarak belgesiz insanlar oluşturuyorlar. Bunu sistematik bir şekilde dayatıyorlar ki hiçbir yere gidemeyelim. Kimliğe benzer bir kağıt veriyorlar. Orijinalliği yok, izlenebilirliği yok. 10 yıl sonra da (bu kağıdı) kontrol ediyorlar. Bir noktada artık hiçbir yere gidemez hale geldik. Kimliğimizi kaybediyoruz."

Savaşmayan tek azınlık "Arakanlılar"

Temsil ettiği Arakan halkının "barış yanlısı" davrandığına ve Myanmar'da "merkezi hükümete karşı savaşmayan tek azınlık veya etnik grup" olduğuna işaret eden Arakani, bu halkın "birlikte yaşamayı" tercih ettiğini vurguladı.

Arakani, ülkede 2021'de meydana gelen askeri darbe sonrası hükümet boşluğu yaşandığını hatırlatarak, Arakanlıların "sistematik zulümlere maruz kaldığını" ve bu zulümlerin durdurulmaması halinde Arakanlıların yok olup gitme tehlikesiyle karşılaşacağının altını çizdi.

Arakani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün mesele din. Myanmarlıların ajandaları var. Mesele bölgeyi İslamsızlaştırmak ve bölgeyi Myanmarlılaştırmak. Myanmar hükümeti 'Arakanlılardan kurtulmanın yolunun bu' olduğuna inanıyor. Myanmar rejimi, dış dünyaya Arakan sorununu 'sanki bizler başka bölgeden oraya gelmişiz' gibi yansıtıyor. Anlattıkları yalan."

Seçim sonrası "umutsuzluk"

Arakani, askeri darbe sonrası ülkede ilk sandık sınavı kabul edilen ve Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında düzenlenen seçimlerin ardından ülke siyasetinde "değişiklik beklemediğini" kaydetti.

Myanmar'da doğup büyüdüğünü ve ailesinin nesillerdir bu ülkede yaşadığını anlatan Arakani, ülke siyasetini uzun süredir gözlemlediğini, yeni yönetimden "umutsuz olduğunu" dile getirdi.

Arakani, 2021'deki darbenin ardından 2025 sonunda yapılan ilk genel seçime ilişkin, "(Seçim sonrası) Yeni bir hükümet sadece kıyafet değiştirmekten ibaret. Toplumun, hükümetin (askeri) üniformayı nasıl değiştireceğini, askerin sivile nasıl geçeceğini, mültecileri (ülkeye) nasıl geri getireceğini görmesi gerekiyor. Biz Bangladeşli değiliz, Myanmarlıyız. Ülkemize geri dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Umursamıyorlar"

Arakan sorununun çözümü için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) marjında birçok temasta bulunmaya çabaladığını dile getiren Arakani, bu görüşmelerdeki muhataplarının sorunlardan habersiz olduklarını kaydetti.

Arakani, "Umursamıyorlar. Bir şekilde 'Bu, Myanmar'ın iç sorunu' diyorlar ancak Myanmar'ın iç sorunu onların (ASEAN'ın) sırtına yük haline geldi." dedi.

Askeri darbe ve son seçim

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.