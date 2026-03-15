Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekranı kullanımına ilişkin uygulanmaya başlanan cezaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar söz konusu yaptırımların uygulanmayacağını duyurdu.

CEZALARIN UYGULANMASI DURDURULDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde bulunan görüntü cihazlarına ilişkin düzenleme getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar açısından tutarlı ve açık şekilde uygulanabilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanacağı belirtilerek, bu düzenleme tamamlanana kadar yaptırımların uygulanmasının durdurulduğu ifade edildi.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK

Bakanlık, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu kapsamda uygulanan cezai yaptırımların da iptal edileceğini duyurdu. Yapılacak yönetmelik çalışmasıyla birlikte uygulamanın trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde netleştirileceği belirtildi.

MÜZİK SİSTEMLERİNE DENETİM 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Öte yandan araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.