Haberler

Kastamonu'da aracının yandığını gören kişi kalp krizi geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aracının yandığını gören Mustafa Küçükzengin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Haydarlar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aracının yandığı gören kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haydarlar köyünde sabah saatlerinde Mustafa Küçükzengin'e ait ticari minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Aracının yandığını gören Küçükzengin olay yerinde fenalaşarak İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği bildirilen Küçükzengin, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı