Malatya'da Husumetli Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde aracından indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Bayri (53), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Bayri, aracından indiği sırada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Bayri yere yığılırken, çevredeki vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalesi sonrası Bayri, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırıdan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
