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ARACIN YANINA YATIRIP COPLA VURDULAR

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Kahramanmaraş'ta bekçiler tarafından darbedilen Muzaffer Akdaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Akdaş, bekçilerin kendisine yönelik şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini belirtti.

"ARACIN YANINA YATIRIP COPLA VURDULAR"

Kahramanmaraş'ta bekçiler tarafından darbedilen Muzaffer Akdaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Bekçilerin GBT kontrolü için kimlik istediğini ve kendisinin de kimliğini verdiğini belirten Akdaş, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Ceza alabileceğim dosyalar olduğu için GBT sorgumu yapmamalarını rica ettim. Bu esnada beni araçtan indirdiler ve aracın arka tarafına doğru götürdüler. Bekçilerden biri bana yönelik 'Ben bekçilerin en azılısıyım' dedi. Ben bekçilerden birinin elinde biber gazı görünce yanlarından ayrılmaya çalıştım ve aracımdan yaklaşık 50 metre uzaklaştım. Onlar da benim kaçtığımı düşündüler ve arkamdan geldiler. Ben kendilerinden kalp damar ve astım hastalığım olduğu için gaz sıkmamalarını istesem de bana gaz sıktılar ve ters kelepçe taktılar. Yine kendilerine hasta olduğumu şikayetçi olacağımı söyledikten sonra beni beyaz bir aracın yanına yatırdılar ve 'Sen bizden nasıl kaçarsın' deyip küfrederek ellerinde bulunan copla vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Beni darbeden ve hakaret eden 2 bekçiden şikayetçiyim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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