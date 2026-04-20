Bolu'da aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yol karşısına geçmeye çalışan bir karaca, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Göynük-Nallıhan karayolu Meyitler Geçidi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan karaca bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yoldan geçen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek işletme müdürlüğüne götürülen karacaya ilk müdahale yapılarak su ve yem verildi.

Karaca, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi için kırmızı bülten talebi
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti