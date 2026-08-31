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Tatvan'da Narkotik Operasyonu: 6 Kilo 550 Gram Skunk Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Tatvan'da Narkotik Operasyonu: 6 Kilo 550 Gram Skunk Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, narkotik köpeği 'Gill' ile stepneye gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk bulundu. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 6 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Gill' ile arama yaptı. Ekiplerin aramalarında, aracın stepnesine zulalanmış 6 kilo 550 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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