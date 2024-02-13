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Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca bugün personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in derhal Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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