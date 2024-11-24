Arabidin Mescidi, Tarihi Miras Koruma Yarışmasında Ödül Aldı

Arabidin Mescidi 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "uygulama" ödülüne layık görüldü.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından Muğla'da düzenlenen 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, Arabidin Mescidi'nin restorasyon çalışmasıyla uygulama ödülü aldığını belirtti.

Tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, ulusal düzeyde yenilikçi projeler arasındaki 7 belediyeden biri olduklarını kaydetti.

Arabidin Mescidi'nin aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Bu bölgenin eski yaşanmışlığı, taş evleri, sokakları ve kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden inşa edilmesi için çalışıyoruz. Elbette eski evlerin aynısı olması için uzun bir süreç ve titiz bir projelendirme gerekmektedir. İnşallah aşama aşama Kadim Erkilet dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesi olarak kazandırmış olacağız. Kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. İnşallah yeni ödülleri Kayseri'mize getirme noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, tarihi yapıları son teknolojiyle donatarak vatandaşların hizmetine sunduklarını da aktardı.