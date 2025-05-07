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"Arabayla geldiniz" çıkışına Özgür Özel'den esprili yanıt

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TÜSİAD ziyaretinin ardından İstanbul Sanayi Odası'na geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kısa mesafeli ama arabayla geldiniz" diyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'a esprili dille yanıt verdi. Kendisine yapılan saldırıyı hatırlatan Özel, "Geçen yürüdük başımıza bir şey geldi de herhalde ondan yürütmüyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) İstanbul Beyoğlu'ndaki genel merkezini ziyaret etti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve yöneticileri ile görüşen Özel daha sonra İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti.

ÖZEL, YÜRÜME MESAFESİNDEKİ GÖRÜŞMEYE MAKAM ARABASIYLA GELDİ

Özel, İSO'nun binası yürüme mesafesinde olmasına rağmen makam aracı ile geldi. Özel'i otoparkta İSO Başkanı Erdal Bahçıvan karşıladı.

"GEÇEN YÜRÜDÜK BAŞIMIZA BİR ŞEY GELDİ"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Özel'e, "Kısa mesafeli ama arabayla geldiniz" dedi. Geçtiğimiz günlerde uğradığı yumruklu saldırıyı hatırlatan CHP lideri Özel de gülerek, "Geçen yürüdük başımıza bir şey geldi de herhalde ondan yürütmüyorlar" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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