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Araban'da İmece Usulü Mezarlık Yolu

Araban'da İmece Usulü Mezarlık Yolu
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Gaziantep'in Araban ilçesindeki Emirhaydar Mahallesi'nde vatandaşlar, kışın çamur ve yazın toz nedeniyle zorluk yaşanan mezarlık yolunu imece usulüyle kilitli parke taşı döşeyerek iyileştirdi. Mahalle muhtarı Seydi Vakkas Kaya, çalışmayla birlikte hem çamurdan hem tozdan kurtulduklarını ve herkesin memnun olduğunu belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar, mahalle mezarlığının toprak yollarına imece usulüyle kilitli parke taşı döşedi.

Kırsal Emirhaydar Mahallesi'ndeki mezarlıktaki yaklaşık 350 metrelik alana, mahalle sakinlerinin imece usulü yaptığı çalışmayla kilitli parke taşları döşendi.

Mahalle muhtarı Seydi Vakkas Kaya, gazetecilere, kışın yaşanan çamur, yazın yaşanan toz nedeniyle mahallelinin mezarlık ziyaretlerinde zor zamanlar yaşadığını ifade etti.

Bu kapsamda sorunu çözebilmek adına imce usülüyle harekete geçtiklerini ifade eden Kaya, "Artık çamurdan da tozdan da kurtulduk. Mahalle olarak herkes daha mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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