Araban'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, okul müdürlerinin yer aldığı değerlendirme tolantısı düzenlendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, okul müdürlerinin yer aldığı değerlendirme tolantısı düzenlendi.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programda 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nda, ilçedeki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.
Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının ilçeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA