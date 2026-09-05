Haberler

Araban'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, okul müdürlerinin yer aldığı değerlendirme tolantısı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, okul müdürlerinin yer aldığı değerlendirme tolantısı düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programda 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nda, ilçedeki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının ilçeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli savaş uçağı KAAN için çıtayı yükseğe koydu! Asıl hedef 6. nesil

KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın göbeğinde Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler 'Helal olsun' demekten kendini alamıyor

Aracını o yazıyı astı, 1 aydır işe gitmiyor

Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var

Şampiyonlar ligi öncesi büyük şok! İki yıldız için açıklama geldi