Araban'da Gaziler Günü dolayısıyla yemek verildi
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, Gaziler Günü dolayısıyla yemek verdi.
İşçimen, yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi, hediye verdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever ve protokol üyeleri katıldı.
