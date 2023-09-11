Aquaman 2: Kayıp Krallık'ın İlk Fragmanı Yayınlandı

Bu hafta, süper kahraman hayranları uzun zamandır bekledikleri şeye nihayet kavuşuyor. Warner Bros, 14 Eylül Perşembe günü James Wan'ın 2018 yapımı milyar dolarlık hiti Aquaman'in uzun zamandır beklenen devam filmi Aquaman and the Lost Kingdom'ın ilk fragmanının yayınlanacağını duyurdu.

Garip olan, Aquaman 2 fragmanı için bir fragman yayınlanmış olması

Filmin fragmanı önümüzdeki Perşembe günü, yani 14 Eylül'de yayınlanacak. Ancak film hakkında yeni detaylar görmek için beklememize gerek kalmayacak zira Warner Bros stüdyosu, filmin fragmanı için bir fragman yayınladı.

Kısa fragmanda yönetmen Wan'ın filme çılgınca efektleri doldurduğu görünüyor. Renkli, enerjik: Yani ilk filmi bir gişe rekortmeni haline getiren yapan her şey. 20 Aralık tarihinde vizyone girecek olan Aquaman 2: Kayıp Krallık filminin ilk kısa fragmanını yukarıdan izleyebilirsiniz.

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Bu hafta Aquaman 2: Kayıp Krallık hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ancak şimdilik Warner Bros filmi şöyle tanımlıyor:

"Aquaman'i ilk seferinde yenmeyi başaramayan Black Manta, babasının intikamını alma arzusuyla Aquaman'i sonsuza dek alt etmek için elinden geleni ardına koymayacak. Bu sefer Black Manta her zamankinden daha zorlu ve kadim ve kötücül bir gücü serbest bırakan efsanevi Black Trident'in gücünü kullanıyor.

Aquaman onu yenmek için, Atlantis'in eski Kralı olan hapisteki kardeşi Orm ile beklenmedik bir ittifak kuracak. Birlikte, krallıklarını korumak ve Aquaman'in ailesini ve dünyayı geri dönüşü olmayan bir yıkımdan kurtarmak için farklılıklarını bir kenara bırakmalılar."

Aquaman rolünde Jason Momoa, Orm rolünde Patrick Wilson, Mera rolünde Amber Heard, Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II, Atlanna rolünde Nicole Kidman, Kral Nereus rolünde Dolph Lundgren ve Dr. Stephen Shin rolünde Randall Park yer alıyor.

James Wan'ın yönettiği filmin senaryosu David Leslie Johnson-McGoldrick'e ait ve Wan, Johnson-McGoldrick'in yanı sıra Jason Momoa ve Thomas Pa'a Sibbett'in hikayesinden uyarlandı.

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14 Eylül tarihinde filmin ilk gerçek fragmanıyla daha çok bilgi edeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.