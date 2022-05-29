Apple, 'yanlışlıkla' iPhone 14 tasarımını ortaya çıkarmış olabilir - Haberler

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen iPhone 14 ailesinin tasarımı ortaya çıktı. Apple Pay reklamı olduğu iddia edilen bir videoda, iPhone 14 modelinin animasyonu yer alıyor.

iPhone 14 tasarımı sızdırıldı! Apple çentikten vazgeçiyor

Sızdırılan bilgiler arasında bu yıl iPhone 14, 14 Max, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinin piyasaya sürüleceği yer alıyor. Apple iPhone Mini serisini 2022 itibarı ile rafa kaldıracak.

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Sızdırılan bir diğer bilgi ise iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde tasarım farklılığı olacağı. İddiaya göre Apple, iPhone 14 ve 14 Max modellerinde çentikli ekran kullanmaya devam edecek. iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde ise delikli ekran ile karşımıza çıkacak.

Yayınlanan videonun Apple'ın reklamı olduğu henüz doğrulanmadı. Ancak sızıntının Apple analistlerinin daha önce paylaştığı tasarım sızıntılarıyla örtüştüğünü belirtmekte fayda var.

Şirket, iPhone 14 serisinde iki farklı ekran boyutuyla karşımıza çıkacak. iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modelleri, aynı boyutlara sahip olacak. Ayrıca yeni modellerde iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan kamera lenslerinin daha büyük olacağı belirtiliyor.

Çip krizi nedeniyle Apple'ın iPhone 14 ailesinde fiyat artışına gideceği tahmin ediliyor. iPhone 14 ailesinin 799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Tahminlere göre iPhone 14 Max fiyatı 899 Dolar, 14 Pro fiyatı 1.099 dolar ve 14 Pro Max'in fiyatıysa 1.199 dolar olacak.

Siz Apple 14 tasarımı ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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