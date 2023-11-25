Apollo Göreviyle Ay'da Hidrojen Keşfedildi

NASA'nın Apollo göreviyle Ay'a gerçekleştirdiği seyahatte alınan örnekler incelendi ve Ay'ın ekvator bölgesinde hidrojen bulunduğu kanıtlandı. Bu keşif, gelecek Ay görevlerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Nasa, 1972 yılında Apollo göreviyle Ay'a insanlı bir seyahat gerçekleştirdi. Bu program kapsamında Ay yüzeyinden alınan örnekler ise tekrar incelendi. Araştırmacıların yeni bulguları, Ay'ın ekvator bölgesinde hidrojen olabileceğini kanıtladı.

Apollo göreviyle getirilen Ay tozunda hidrojen bulundu

Nasa araştırmacıları, Apollo döneminde Ay'dan getirilen taşlarını analiz etti ve şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ay'dan alınan taş örneğinde hidrojen izlerine rastlayan araştırmacılar, bunun ilk kez tespit edildiğini ifade etti. Bu, gelecek Ay görevlerinde önemli etkilere sahip olabilir.

ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan bir ekip, 1972 yılında toplanan "79221" etiketli bir numuneyi inceledi. Ay toprağında hidrojen olduğuna dair kanıtlar buldu. Hidrojenin, Ay'ın yüzeyindeki güneş rüzgarı parçacıkları ve kuyruklu yıldız çarpmalarının bir sonucu olarak oluştuğu düşünülüyor.

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Araştırmacıların ifadesine bu keşif son derece önemli. Daha önce buz birikintilerinin sadece kutup bölgelerinde yoğunlaştığı bildirildi. Ancak hidrojenin varlığı, buzulların Ay yüzeyinde daha yaygın olabileceğini gösteriyor.

Bu durum ise Ay yüzeyinde hala hidrojen olabileceğinin bir kanıtı. Astronotlar gelecekte bunu su olarak veya yaşam destek sistemlerini doldurmak için kullanabilir. Ayrıca hidrojen ve oksijen bileşenlerine ayrıştırılarak roket yakıtı olarak da tercih edilebilir.

Ay'da hidrojen gibi önemli kaynakları kullanabilmek, Dünya'dan taşımanın maliyetlerini azaltabilir. NASA'nın önceki araştırmaları sadece bir şişe suyu Ay'a fırlatmanın binlerce dolara mal olduğunu tahmin etti.

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