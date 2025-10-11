Apartman Yöneticisini Bıçaklayarak Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Talebi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde aidat nedeniyle çıkan tartışmada apartman yöneticisi Mehmet Durmaz'ı (41) kalbinden bıçaklayarak öldüren Salih Dağ (38) hakkında müebbet hapis ve 11 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Etimesgut'ta 19 Temmuz'da meydana gelen olayda; apartman yöneticisi Mehmet Durmaz, bina girişinde karşılaştığı Salih Dağ'dan aidat ödemelerini yapmasını istedi. Çıkan tartışmada Dağ, Durmaz'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından eve çıkıp balkonda sigara içerken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Dağ, gelen polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

İDİDANAME HAZIRLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianameyi hazırladı. İddianamede, Salih Dağ'ın, Mehmet Durmaz'ı bıçakladıktan sonra yanındaki eşi Amine Durmaz'a hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Amine Durmaz, iddianamedeki ifadesinde; kapı önünde eşiyle birlikteyken Dağ'ın eşinin önünü kestiğini, aralarında kısa süreli bir itişme yaşandığını, ardından Dağ'ın bıçağını çıkarıp eşini kalbinden yaraladığını, daha sonra araya girenlerden kurtularak ikinci darbeyi de vurduğunu, kendisi ve 3 yaşındaki oğlunu da bıçakla tehdit ederek 'Sizi öldüreceğim' dediğini ileri sürdü.

'BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Salih Dağ ise savunmasında, üst kat komşusu olan Mehmet Durmaz ile aralarında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğunu, bunun kaynağının gürültü ve su sızıntısı olduğunu belirterek, daha önce defalarca şikayette bulunduğunu söyledi. Dağ, olay günü saat 14.30 civarında bina girişinde Durmaz ve eşiyle karşılaştığını, sözlü tartışma sırasında Durmaz'ın kendisini itip yüzüne tükürdüğünü ve kendisine hakarette bulunduğunu; kendisinin önce tokat attığını, ardından Durmaz'ın tekrar üzerine atıldığını iddia etti. Gözlüğünün düştüğünü ve görme güçlüğü çektiğini öne süren Dağ, bu sırada arka cebinde taşıdığı bıçağı çıkararak kendini korumak amacıyla doğrulttuğunu, Durmaz'ın bıçağın üzerine düştüğünü öne sürdü.

'YETERLİ DELİLLER OLUŞTU'

İddianamede; Salih Dağ'ın 'Kasten öldürme', 'Zincirleme şekilde alenen hakaret', 'Silahla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarını işlediği ve bu suçlara yönelik yeterli delillerin oluştuğu belirtildi. Salih Dağ hakkında müebbet hapis ve 11 yıl 6 aya kadar hapis ile adli para cezası talep edilen iddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.