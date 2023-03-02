Hırsızlar 'silahımı getirin' çağrısını duyunca neye uğradıklarını şaşırdı!

İstanbul Esenler'de bir apartmanın bodrum katında hırsızlık yapmakta olan iki kişi, "Silahımı getirin" lafını duyar duymaz olay yerinden hızla uzaklaştı.

Esenler'de bir apartmanın bodrum katında hırsızlık yapan iki kadın, çevredekiler tepki gösterince olay yerinden kaçtı.

AÇIK PENCEREDEN İÇERİ DALMIŞLAR

Nene Hatun Mahallesi'nde 28 Şubat Salı günü sabah saatlerinde çekçek arabasıyla sokağa giren iki kadın, bir apartmanın bodrum katının penceresinin açık olduğunu gördü. Kadınlardan biri açık olan yerden bordum kata indi. İçeride bulduğu merdiven ve pencereyi dışarıda bekleyen diğer kadına verdi. Şüpheliler merdiveni çekçek arabasına koyduğu sırada, karşı apartmandakiler hırsızları fark etti.

'SİLAHIMI GETİRİN'

Apartman sakinleri hırsızları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bağırarak tepki gösterdi. Görüntülerde bir kişinin 'Silahımı getirin' diye bağırdığı duyuluyor. Şüpheliler tepkiler nedeniyle hızla olay yerinden kaçtı.