Haberler

Kaskla apartmana girip, damdaki kuşları çalan şüpheli tutuklandı

Kaskla apartmana girip, damdaki kuşları çalan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 17 yaşındaki K.B.S., girdiği apartmanın asansöründe idrarını yaptıktan sonra damda beslenen 3 güvercin ve 2 kekliği çaldı. Emniyet, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakaladı ve tutukladı.

ADANA'da girdiği apartmanın asansör kabinine idrarını yapıp, ardından damda beslenen 3 güvercin ile 2 kekliği çalan K.B.S. (17) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla apartmana giren K.B.S., asansöre binerek kabine idrarını yaptı. Daha sonra asansörle apartmanın 6'ncı katına çıkan kasklı, Uğur Kaygısız'ın damda hobi amaçlı beslediği 3 güvercin ile 2 kekliğini çaldı. Kuşları montunun içine gizleyen şüpheli, apartmandan çıkarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kuşlarını kümeste bulamayınca görüntüleri izleyip, hırsızlığı fark eden Kaygısız, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

'KUŞLAR UÇUP, KAÇTI'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüpheliyi tespit etti. Saklandığı eve baskın yapan polis, K.B.S.'yi gözaltına aldı. Daha önce suç kaydı olmayan ve sorgusunda suçunu kabul eden K.B.S., "Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup, bölgeden ayrıldım. Evime doğru giderken de kuşlar uçup, kaçtı. Apartmana girdiğim sırada çok sıkıştığım için idrarımı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze

Dev derbiye damga vuran gol
Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon

Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon