Apartado'da Barış ve Hakikat Komisyonu etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartado'da Barış ve Hakikat Komisyonu etkinliği

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
 - Güncelleme:

Kolombiya'nın Apartado kentinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte kurulan Barış ve Hakikat Komisyonu'nun düzenlediği etkinliğe çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve eski FARC üyeleri katıldı.

Kolombiya'nın Apartado kentinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte kurulan Barış ve Hakikat Komisyonu'nun düzenlediği etkinliğe çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve eski FARC üyeleri katıldı.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title