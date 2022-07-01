Apartado'da Barış ve Hakikat Komisyonu etkinliği
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya'nın Apartado kentinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte kurulan Barış ve Hakikat Komisyonu'nun düzenlediği etkinliğe çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve eski FARC üyeleri katıldı.
Kolombiya'nın Apartado kentinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte kurulan Barış ve Hakikat Komisyonu'nun düzenlediği etkinliğe çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve eski FARC üyeleri katıldı.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel